Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:53, 28 марта 2023Россия

Разгром колонны ВСУ бойцами ЧВК «Вагнер» под Артемовском попал на видео

WarGonzo показал кадры уничтожения колонны ВСУ при попытке контратаки под Артемовском

Видео: Telegram-канал WarGonzo

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разгромили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (украинское название — Бахмут). Кадры уничтожения колонны показал Telegram-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo.

«Ситуация в Бахмуте достигает своей кульминации. В городе ведутся ожесточенные бои, ВСУ пытаются контратаковать и вернуть утраченные позиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЧВК «Вагнер» пресекает такие попытки, в частности, в распоряжении канала оказалась видео одной из атак, когда военнослужащие артиллерийским огнем накрыли колонну из пикапов, усиленную БМП и танком.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире сообщил, что российские военные практически полностью зачистили промзону Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Разгром колонны ВСУ бойцами ЧВК «Вагнер» под Артемовском попал на видео
Стало известно о желании Берлускони найти дом с бункером
Арендодателя избили розгами за секс со второй женой арендатора
Азербайджанского депутата обстреляли из автомата у ворот его дома
Россия начала осуществлять дополнительные поставки газа Венгрии
Неизлечимо больная Сельма Блэр ответила на обвинения в нарциссизме
В Крыму четыре человека погибли в сбитой поездом на переезде машине
В ЦСКА оценили шансы на возвращение Федотова после увольнения из армии
Пентагон отказался обменяться данными по ДСНВ с Россией
Эксперт оценил перспективы выдвижения главы Самарской области на следующий срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.