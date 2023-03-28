Разгром колонны ВСУ бойцами ЧВК «Вагнер» под Артемовском попал на видео

WarGonzo показал кадры уничтожения колонны ВСУ при попытке контратаки под Артемовском

Видео: Telegram-канал WarGonzo

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разгромили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (украинское название — Бахмут). Кадры уничтожения колонны показал Telegram-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo.

«Ситуация в Бахмуте достигает своей кульминации. В городе ведутся ожесточенные бои, ВСУ пытаются контратаковать и вернуть утраченные позиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЧВК «Вагнер» пресекает такие попытки, в частности, в распоряжении канала оказалась видео одной из атак, когда военнослужащие артиллерийским огнем накрыли колонну из пикапов, усиленную БМП и танком.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире сообщил, что российские военные практически полностью зачистили промзону Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске.

