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09:44, 28 марта 2023Бывший СССР

Российские военные практически полностью зачистили промзону в Артемовске

Глава ДНР Пушилин заявил о завершающейся зачистке российскими силами промзоны Артемовска

Фото: Tsitsagi Nikita / News.ru / Globallookpress.com

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» сообщил, что российские военные практически полностью зачистили промзону Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске (украинское название — Бахмут).

По его словам, бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» создали невыносимые условия для попыток украинских солдат подвезти на территорию боевые комплекты, резервы или даже вывезти раненых, так как все дороги простреливаются.

«Что касается самого города, то здесь важным было на самом заводе [АЗОМ] зачистить промзону, практически об этом уже можно говорить, там ребята добивают боевиков, но то — одиночные группы», — заявил Пушилин.

Ранее издание The Sunday Times сообщало, что в ходе боев за Артемовск украинские войска теряют около 100-200 бойцов ежедневно. По словам подполковника Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко, морги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр переполнены из-за больших потерь Вооруженных сил Украины.

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Варвара Кошечкина
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