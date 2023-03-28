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08:18, 28 марта 2023Бывший СССР

Морги под Артемовском оказались переполнены из-за потерь ВСУ

Марочко: морги в Часовом Яре под Артемовском оказались переполнены из-за потерь ВСУ

Фото: Reuters

Морги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр оказались переполнены из-за больших потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, из-за нехватки мест в моргах и плюсовых температур местные медицинские учреждения отказываются принимать тела украинских военных и направляют «бригады 200» в более крупные населенные пункты.

Он отметил, что из-за этого у ВСУ увеличилось время транспортировки тел погибших, а также наблюдается нехватка машин и занимающихся перевозкой людей.

Ранее издание The Sunday Times сообщало, что в ходе боев за Артемовск украинские войска теряют порядка 100-200 бойцов ежедневно. Там также предположили, что потери ВСУ на артемовском направлении способны вынудить Киев принять решение оставить оборону города.

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Алевтина Запольская
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