Прогуливающийся у алкомаркета в Челябинске козел попал на видео

Прогуливавшийся у алкомаркета «Красное&Белое» в Челябинске козел попал на видео

Козел, который прогуливался по улицам Челябинска, попал на видео. Соответствующий ролик, который ранее появился в соцсетях, публикует KP.RU.

По информации издания, местные жители заметили животное у алкомаркета «Красное&Белое», который расположен на улице Новороссийской в Ленинском районе города. На размещенных кадрах видно, что прохожие гладили и фотографировали козла, который спокойно ходил у упомянутого магазина.

«Чей козел? Ходит как неприкаянный. Сбежал, видимо. Жалко», — подписала публикацию автор. Зрители, в свою очередь, принялись шутить по поводу произошедшего. «Просто вышел погулять, погода хорошая», «Жена выгнала», «Говорили же не пить из лужицы», — высказывались пользователи сети.

Один из комментаторов также заявил, что на самом деле данного козла регулярно выгуливает пожилая жительница Ленинского района. По их мнению, питомец сбежал от пенсионерки во время очередной прогулки по городу.

В сентябре 2022 года в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.

