Стилист Томми Бакетт: популярная в 1980-х годах химическая завивка вновь вернулась в моду

Популярная в 1980-х годах прическа вновь вернулась в моду. Об этом сообщает издание New York Post.

Речь идет о волосах, уложенных посредством химической завивки. Данный тренд снова стал актуален благодаря моделям Эмили Ратаковски, Белле Хадид, а также актрисам Николь Кидман и Кэти Холмс.

По словам стилиста Томми Бакетта, сегодня преобладает новая тенденция в создании данной прически. В пример он привел фотографию Кидман, которую она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На размещенном кадре знаменитость позирует в кружевном платье голубого цвета. «Это, определенно, что-то другое: более объемные и свободные локоны, даже больше похоже на спиральную волну», — пояснил специалист.

С коллегой согласился парикмахер Луис Пейн. По его наблюдениям, в последнее время многие женщины больше всего предпочитают носить кудри. «Вы можете проснуться, немного встряхнуть волосы и выглядеть без особых усилий модно», — отметил эксперт.

Ранее креативный директор бренда Color Wow и звездный парикмахер, работавший с актрисами Дженнифер Энистон и Кэти Холмс, Джозеф Мейн перечислил пять главных ошибок в уходе за волосами. В первую очередь специалист призвал никогда не использовать шампуни для придания объема и разглаживания вьющихся волос. По его словам, данные продукты замедляют рост прядей и делают их жирными.