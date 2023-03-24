Звездный парикмахер назвал пять главных ошибок в уходе за волосами

Парикмахер Джозеф Мейн посоветовал не использовать шампунь для придания объема волосам

Креативный директор бренда Color Wow и звездный парикмахер, работавший с актрисами Дженнифер Энистон и Кэти Холмс, Джозеф Мейн назвал пять главных ошибок в уходе за волосами. Соответствующий материал появился на сайте издания Today.

В первую очередь специалист призвал никогда не использовать шампунь для придания объема или разглаживания вьющихся волос. По его словам, данные продукты замедляют рост прядей и делают их жирными. Вдобавок он заявил о вреде укладки горячими инструментами после нанесения лака. Эксперт пояснил, что таким образом из локонов может испариться вся влага.

Кроме того, стилист посоветовал не спать с резинкой на голове, поскольку это приводит к ломкости волос. Однако, если сон без нее невозможен, то Мейн предложил присмотреться к вариантам из шелка.

Помимо прочего, собеседник издания рассказал, что многие люди ошибочно верят в то, что дешевые средства ухудшают состояние прядей. «Не дайте себя одурачить дорогими шампунями в причудливой упаковке и с сильным ароматом. Средства с одним ключевым ингредиентом часто являются самыми лучшими», — пояснил он.

Также собеседник издания объяснил, что регулярная стрижка не заставит волосы расти быстрее. «Если вы хотите отрастить волосы, используйте кондиционеры и термозащитные средства», — заключил Мейн.

Ранее сертифицированные дерматологи Ноэль Шербер и Дженнифер Линдер назвали вредоносное последствие сна с мокрыми волосами. По словам специалистов, чаще бактерии размножаются в теплой влажной среде. Таким образом, они могут накапливаться на коже головы в течение ночи, вызывая шелушения и зуд.