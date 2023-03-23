Врачи назвали вредоносные последствия сна с мокрыми волосами

Дерматологи Шербер и Линдер: сон с мокрыми волосами вызывает болезненные прыщи на лице

Сертифицированные дерматологи Ноэль Шербер и Дженнифер Линдер назвали вредоносное последствие сна с мокрыми волосами. Соответствующий материал появился на сайте издания Allure.

По словам специалистов, чаще бактерии размножаются в теплой влажной среде. Таким образом они могут накапливаться на коже головы в течение ночи, вызывая шелушения и зуд.

Кроме того, Шербер отметил, что сон с мокрыми прядями вызывает болезненные прыщи. При этом воспаления могут появиться не только на голове, но и на лице и верхней части тела. «Я диагностировал это у пациентов и выяснил, что они ложились спать с мокрыми волосами и во время сна касались влажной подушки», — рассказал медик.

В связи с этим Линдер посоветовала менять наволочки не реже одного раза в неделю. Кроме того, она порекомендовала заменить данные хлопковые изделия на шелковые и атласные, поскольку они меньше повреждают волосы.

Ранее трихолог Татьяна Егорова назвала россиянам действенный способ избавиться от жирности волос. По словам эксперта, справиться с данной проблемой поможет более редкое мытье головы. Она советует прибегать к данной процедуре раз в неделю на протяжении одного-двух месяцев.