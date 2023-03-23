Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:10, 23 марта 2023Ценности

Врачи назвали вредоносные последствия сна с мокрыми волосами

Дерматологи Шербер и Линдер: сон с мокрыми волосами вызывает болезненные прыщи на лице

Фото: puhhha / Shutterstock / Fotodom

Сертифицированные дерматологи Ноэль Шербер и Дженнифер Линдер назвали вредоносное последствие сна с мокрыми волосами. Соответствующий материал появился на сайте издания Allure.

По словам специалистов, чаще бактерии размножаются в теплой влажной среде. Таким образом они могут накапливаться на коже головы в течение ночи, вызывая шелушения и зуд.

Кроме того, Шербер отметил, что сон с мокрыми прядями вызывает болезненные прыщи. При этом воспаления могут появиться не только на голове, но и на лице и верхней части тела. «Я диагностировал это у пациентов и выяснил, что они ложились спать с мокрыми волосами и во время сна касались влажной подушки», — рассказал медик.

В связи с этим Линдер посоветовала менять наволочки не реже одного раза в неделю. Кроме того, она порекомендовала заменить данные хлопковые изделия на шелковые и атласные, поскольку они меньше повреждают волосы.

Ранее трихолог Татьяна Егорова назвала россиянам действенный способ избавиться от жирности волос. По словам эксперта, справиться с данной проблемой поможет более редкое мытье головы. Она советует прибегать к данной процедуре раз в неделю на протяжении одного-двух месяцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В США заявили об угрозе нацбезопасности из-за упавшего в Черное море дрона
Захарова оценила планы США по повышению потолка госдолга
Медведев захотел взбодрить директоров заводов ОПК телеграммами Сталина
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Россиянин нашел тело 17-летнего сына в квартире рядом с вейпами
Раскрыт бренд магазина на месте H&M в торговых центрах Vegas
Врач объяснил появление мифа о запрете мочить манту
Врачи назвали вредоносные последствия сна с мокрыми волосами
На Украине раскритиковали западное СМИ из-за разглашения планов ВСУ
МИД Британии опроверг исключение замдиректора ФСБ из санкционного списка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.