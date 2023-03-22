Врач назвала россиянам действенный способ избавиться от жирности волос

Трихолог Татьяна Егорова: избавиться от жирности волос поможет мытье головы раз в неделю

Дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова назвала россиянам действенный способ избавиться от жирности волос. Ее комментарий приводят «Аргументы и факты».

По словам эксперта, справиться с данной проблемой поможет более редкое мытье головы. Так, она советует прибегать к данной процедуре раз в неделю на протяжении одного-двух месяцев. «Тут стоит понимать, что на первый месяц голова будет еще по привычке очень жирная — тяжело будет дождаться того самого дня мытья. На второй месяц она будет уже просто жирная. Так, постепенно можно нормализовать ситуацию», — пояснила врач.

Кроме того, медик отметила, что для достижения необходимого результата понадобится исключить из рациона жирную, жареную, соленую, копченую и острую пищу, отказаться от употребления алкоголя и минимизировать стрессы. В свою очередь, также потребуется пить больше воды, заключила трихолог.

Ранее в марте трихолог Елена Баранова назвала россиянкам две главные ошибки при расчесывании волос. Так, она призвала не расчесывать пряди в мокром состоянии и не начинать расчесывание от корней.