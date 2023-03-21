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17:21, 21 марта 2023Ценности

Россиянкам назвали две главные ошибки при расчесывании волос

Трихолог Елена Баранова посоветовала не расчесывать волосы от корней

Фото: Ilyuza Mingazova / Unsplash

Трихолог Елена Баранова назвала россиянкам две главные ошибки при расчесывании волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Подмосковье сегодня».

По словам врача, многие женщины неправильно прибегают к данному процессу. «Практически все расчесывают волосы от корней. Нужно наоборот: отступить несколько сантиметров от кончиков и расчесать оставшуюся часть, так постепенно продвигаться все выше и выше», — пояснила Баранова.

Вдобавок специалист предупредила, что не стоит расчесывать мокрые пряди, поскольку они сильно травмируются и ослабевают. При этом эксперт отметила, что если волосы сильно спутались, то лучше использовать для них гребень с широкими зубьями вместо массажной щетки. «Важно выбрать правильную щетку с натуральной щетиной, но обязательно раз в неделю ее нужно мыть с мылом, а лучше с шампунем», — посоветовала медик.

Ранее врач-трихолог Юлия Маркова назвала россиянам самый опасный вид расчесок. В первую очередь специалист выделила металлические расчески, поскольку они травмируют кожу головы. Кроме того, Маркова посоветовала отказаться от аксессуаров с булавовидными зубцами. По ее словам, подобные расчески вырывают волосы.

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Мария Винар
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