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10:06, 16 марта 2023Ценности

Врач назвала россиянам самый опасный вид расчесок

Российский врач-трихолог Юлия Маркова назвала металлические расчески самыми опасными

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Врач-трихолог Юлия Маркова назвала россиянам самый опасный вид расчесок. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

В первую очередь специалист выделила металлические расчески, поскольку они травмируют кожу головы. Кроме того, Маркова посоветовала отказаться от аксессуаров с булавовидными зубцами. По ее словам, подобные расчески вырывают волосы.

В связи с этим собеседница издания порекомендовала обратить внимание на пластиковые щетки Tanglee Teezer или деревянные гребни с широкими зубцами. «Им сначала прочесывают волосы, а потом уже начинают расчесывать массажной щеткой», — пояснила эксперт.

В январе Маркова опровергла миф о вреде мытья головы каждый день. Медик объяснила, что частый процесс мытья головы не вызывает облысение. По ее словам, кожное сало, которое вырабатывается сальной железой, может вызвать дополнительное раздражение при нерегулярном мытье.

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Мария Винар
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