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16:43, 25 января 2023Ценности

Российский врач опровергла миф о вреде ежедневного мытья головы

Российский трихолог Юлия Маркова: ежедневное мытье головы не вызывает облысение

Фото: Shutterstock

Российский врач-трихолог Юлия Маркова опровергла миф о вреде мытья головы каждый день. Размышлениями на данную тему она поделилась с изданием «А теперь внимание!».

Специалист объяснила, что частый процесс мытья головы не вызывает облысение. «Более того, гораздо опаснее не помыть голову, чем делать это каждый день», — пояснила Маркова.

По ее словам, кожное сало, которое вырабатывается сальной железой, может вызвать дополнительное раздражение при нерегулярном мытье. В то же время специалист предупредила читателей портала о необходимости использовать себорегулирующие шампунь и скраб раз в неделю при сильной жирности волос.

Ранее парикмахер и владелец сети салонов SALON64 в Лондоне Рики Уолтерс раскрыл опасные последствия мытья головы по определенному режиму. Так, Уолтерс заявил, что необязательно прибегать к данному процессу в одни и те же дни недели. По его словам, это негативно воздействует на состояние волос, разрушая их структуру.

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Мария Винар
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