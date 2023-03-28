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20:40, 28 марта 2023Среда обитания

Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

«Бест-Новострой»: самые дешевые новостройки в старой Москве находятся в районе Вешняки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Среди районов старой Москвы самое дешевое жилье в новостройках находится в районе Вешняки, где в среднем лот обойдется в 4,4 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Бест-Новострой».

Районом столицы с дешевыми новостройками также назвали Бибирево со средней стоимостью первичного жилья в 8,27 миллиона рублей. Топ-3 списка замкнул район проспекта Вернадского, где лот обойдется в 9,64 миллиона.

Ниже в списке расположились Митино и Люблино — в среднем квартиры в новостройках обойдется в 10,24 миллиона и 10,32 миллиона рублей соответственно. При этом средняя стоимость подобных объектов в старой Москве в марте 2023 года составила 43,2 миллиона рублей.

Ранее аналитики компании «Бест-Новострой» выяснили, что с начала 2023 года сильнее всего новостройки подешевели в Красносельском районе Москвы — в среднем на 14,74 процента, до 846,6 тысячи рублей за один квадратный метр. Второе место занял район Сокол, на третьем месте оказался район Вешняки.

Нина Ташевская
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