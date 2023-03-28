Спрогнозировано появление паспортов сердцебиения для полетов в будущем

EasyJet 2070 Future Travel Report: в 2070 году в самолетах появятся «умные» сиденья

Британские ученые предрекли большие изменения в сфере путешествий в 2070 году, в том числе спрогнозировано появление паспортов сердцебиения. Об этом говорится в отчете авиакомпании easyJet 2070 Future Travel Report.

Эксперты уточнили, что через 50 лет сенсорные «умные» сиденья в самолетах станут нормой и будут полностью адаптироваться под рост, вес и температуру тела, чтобы обеспечивать максимальный комфорт для каждого человека отдельно. Кроме того, развлечения на борту будут транслироваться не через привычные экраны, а прямо перед глазами пассажиров с помощью оптоэлектронных устройств.

В отчете сказано, что в будущем прохождение паспортного контроля для полета будет занимать лишь несколько секунд, поскольку появятся «биометрические паспорта сердцебиения»: которые заменят обычные бумажные документы. Кроме того, люди смогут пользоваться так называемыми сердечными подписями, которые будут работать как отпечатки пальцев.

Помимо этого, под землей будут построены специальные отели, получающие электроэнергию с помощью шагов постояльцев. Ученые также считают, что путешественники смогут ездить без чемоданов, так как по прибытии в место назначения получат возможность печатать перерабатываемую одежду на 3D-принтере.

«Инновации заложены в нашей ДНК, и мы всегда ставим перед собой задачу мыслить масштабно и искать способы сделать путешествия еще проще», — прокомментировал отчет генеральный директор easyJet Йохан Лундгрен.

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