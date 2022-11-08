Психиатр назвала действенные способы снизить стресс в путешествиях

Психиатр Васан: использование дыхательных практик поможет снизить стресс в путешествиях

Профессор Стэнфордского университета, психиатр Нина Васан назвала туристам действенные способы снизить стресс во время путешествий. Об этом сообщает портал Travel and Leisure.

«В последнее время путешествия стали намного более напряженными, особенно авиаперелеты. Дайте себе дополнительное время, чтобы заранее спланировать любые задержки, которые могут произойти. Наличие дополнительного буферного времени сделает ваше путешествие гораздо менее напряженным», — заявила эксперт.

По ее словам, снять стресс и сохранить психическое здоровье может помочь планирование питания. «Еда может быть стрессором по разным причинам. Возможно, вы проголодались в пути. Или не нашли ту еду, которая вам нравится <…>. Может быть, нужно упаковать еду с собой в дорогу. Или, если вы планируете поесть вне дома, обдумать заранее, что вам может понравиться», — пояснила ученый.

Также Васан посоветовала заняться в пути тем, что принесет радость и поможет успокоиться, — чтением книг, просмотром фильмов, рисованием или вышиванием. Кроме того, помочь минимизировать стресс помогает высокая физическая активность и использование дыхательных практик.

«Глубокое дыхание, осознанность и медитация — это просто фантастика, — сказала профессор. — Мне нравится диафрагмальное дыхание, чтобы уменьшить тревогу и стресс. Это более глубокий стиль дыхания, и я думаю, что физическая составляющая может быть очень полезна для снятия стресса».

В заключение специалист отметила, что в поездках также стоит иметь запасной план, чтобы «никогда не оставаться в дураках». «Заблаговременное планирование на случай непредвиденных обстоятельств может быть полезным, когда речь идет о работе и семейных обязанностях. Прежде чем отправиться в путешествие, подумайте заранее: если ваш обратный рейс домой отменят, что вы будете делать? Наличие "антикризисного плана" поможет уменьшить тревогу, потому что вы уже будете знаеть, что нужно делать», — добавила она.

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