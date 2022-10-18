Оказавшимся на отдыхе без страховки россиянам дали совет

При покупке полиса не из России туристам стоит обратить внимание на опцию «уже в поездке»

Замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании «Росгосстрах» Ольга Купцова рассказала, как оформить страховку туристам, которые отправились на отдых без полиса. Об этом пишет «Газета.ru».

По словам эксперта, полис страхования выезжающих за рубеж можно оформить даже находясь в путешествии — однако «работать» он будет только при выборе опции «уже в поездке». Отмечается, что для такого условия в отношении туриста действует временная франшиза сроком на пять календарных дней с даты заключения договора. Кроме того, не из России можно приобрести страховку для защиты на той территории, которую человек только собирается посетить.

«Стоит также обратить внимание еще на один момент. Если полис страхования у туриста есть, но срок его действия скоро заканчивается, а он решил продлить свое пребывание за границей, то о покупке нового полиса стоит позаботиться заранее», — посоветовала Купцова.

Специалист поделилась, что за август-сентябрь 2022 года вырос спрос на полисы среди россиян, которые находились уже за пределами страны — за последние десять дней сентября их количество увеличилось в 3,8 раза по сравнению с последней декадой августа. «Основными направлениями по полисам ВЗР, оформленным за это время, являются Турция и Израиль», — добавила собеседница издания.

Ранее ряд страховых компаний заметил резкий рост спроса среди россиян на полисы страхования выезжающих за рубеж после объявления в России частичной мобилизации. Отмечалось, что основной всплеск продаж пришелся на такие страны, как Казахстан, Грузия, Турция, Киргизия, Узбекистан и Армения.