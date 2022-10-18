Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:34, 18 октября 2022Путешествия

Оказавшимся на отдыхе без страховки россиянам дали совет

При покупке полиса не из России туристам стоит обратить внимание на опцию «уже в поездке»

Фото: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

Замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании «Росгосстрах» Ольга Купцова рассказала, как оформить страховку туристам, которые отправились на отдых без полиса. Об этом пишет «Газета.ru».

По словам эксперта, полис страхования выезжающих за рубеж можно оформить даже находясь в путешествии — однако «работать» он будет только при выборе опции «уже в поездке». Отмечается, что для такого условия в отношении туриста действует временная франшиза сроком на пять календарных дней с даты заключения договора. Кроме того, не из России можно приобрести страховку для защиты на той территории, которую человек только собирается посетить.

«Стоит также обратить внимание еще на один момент. Если полис страхования у туриста есть, но срок его действия скоро заканчивается, а он решил продлить свое пребывание за границей, то о покупке нового полиса стоит позаботиться заранее», — посоветовала Купцова.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Специалист поделилась, что за август-сентябрь 2022 года вырос спрос на полисы среди россиян, которые находились уже за пределами страны — за последние десять дней сентября их количество увеличилось в 3,8 раза по сравнению с последней декадой августа. «Основными направлениями по полисам ВЗР, оформленным за это время, являются Турция и Израиль», — добавила собеседница издания.

Ранее ряд страховых компаний заметил резкий рост спроса среди россиян на полисы страхования выезжающих за рубеж после объявления в России частичной мобилизации. Отмечалось, что основной всплеск продаж пришелся на такие страны, как Казахстан, Грузия, Турция, Киргизия, Узбекистан и Армения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Следствие назвало основную версию крушения Су-34 в Ейске
Правительство изменило требования для компаний с мобилизованными сотрудниками
Появились подробности наезда российского космонавта на пешехода
Клубы итальянской Серии А заинтересовались 17-летним футболистом «Локомотива»
В «Роскосмосе» прокомментировали ДТП с участием космонавта Артемьева
Владелец Louis Vuitton испугался летать на частном самолете
На Украине допустили веерные отключения электроэнергии
Россияне бросились покупать один вид товаров
На Украине заметили снятые с вооружения шведские орудия
ВСУ начали обстрел двух российских поселков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.