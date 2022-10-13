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10:10, 13 октября 2022Путешествия

Россияне массово захотели застраховать отпуск за рубежом

В России после объявления частичной мобилизации выросли продажи полисов ВЗР
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Ряд страховых компаний заметил резкий рост спроса среди россиян на полисы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) после объявления в России частичной мобилизации. Об этом пишет РБК.

Директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник рассказал, что с 21 сентября по 10 октября продажи полисов ВЗР выросли на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 21 процент по сравнению с таким же периодом месяц назад. По данным маркетплейса, большинство россиян захотели застраховать отпуск у «Ренессанс Страхования», «Абсолют Страхования» и «Росгосстраха».

Кроме того, массовый спрос на ВЗР заметили в «Тинькофф Страховании» — с 19 сентября по 30 сентября он вырос в среднем в 11 раз, в «Совкомбанк Страховании» с 21 сентября по 7 октября рост ежедневных продаж в среднем составил 60 процентов, в «РЕСО-Гарантии», «Абсолют Страховании», и «Ренессанс Страховании» — на 20 процентов.

Отмечается, что основной всплеск продаж пришелся на такие страны, как Казахстан, Грузия, Турция, Киргизия, Узбекистан и Армения.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в ее рамках планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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Дарья Рыбак
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