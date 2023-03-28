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14:16, 28 марта 2023Бывший СССР

Литва закупит микробеспилотники для обороны

Минобороны Литвы сообщило о закупках микробеспилотников и систем ПВО

Фото: Rick Wilking / Reuters

Министерство обороны Литвы сообщило о планах приобрести новое вооружение. Для усиления обороноспособности страна закупит системы противовоздушной обороны (ПВО), микробеспилотники и пистолеты-пулеметы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство республики.

В сообщении говорится, что общая сумма ассигнований на закупку вооружения в 2023 году составляет 753 миллиона евро.

На нужды минобороны Литва уже выделила 2,25 процента валового внутреннего продукта (ВВП), или 1,77 миллиарда евро.

Ранее издание Politico написало, что некоторые европейские страны — в частности, Литва — получают компенсацию за военную поддержку Украины, которую они могут тратить на модернизацию собственной армии.

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Алевтина Запольская
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