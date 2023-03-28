Блогерша смыла макияж и осталась с внешностью героя из «Шрека»

TikTok-блогерша Робин смыла макияж и осталась с внешностью Лорда Фаркуада из «Шрека»

Блогерша Робин с никнеймом @gloomyxangelx смыла макияж и осталась с внешностью героя из «Шрека». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка предстала с наращенными ресницами и косметикой на лице. Она нарисовала черные стрелки и нанесла вишневую помаду. При этом ее глаза выглядели большими, губы — пухлыми, а на коже были видны веснушки. Затем инфлюэнсерша показала лицо без макияжа и фильтров. Так, ее глаза оказались уже, губы — тоньше, а веснушки пропали.

Зрители высказали свое мнение о трансформации блогерши в комментариях. «Куда делись губы?», «Вот почему у меня проблемы с доверием», «У тебя такие красивые естественные черты лица, я надеюсь, ты это знаешь», «Лорд Фаркуад [персонаж мультфильма "Шрек"]?» — написали юзеры. «Я говорю, что выгляжу как он [Лорд Фаркуад], и кто-то наконец со мной соглашается. Спасибо тебе», — ответила девушка.

В феврале итальянская блогерша, похожая на главного героя одноименного британского сериала мистера Бина, изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков. В начале видео Фабиола Бальери из Рима, известная под никнеймом fabiola.baglieri, показала свою естественную внешность. Так, на размещенных кадрах видно, что на ее лице присутствуют небольшие темные круги под глазами и акне, расположенное на лбу и у носа.