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19:34, 6 февраля 2023Ценности

Девушка с лицом мистера Бина изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа

Блогерша Фабиола Баглиери с внешностью мистера Бина нанесла макияж и удивила подписчиков

Кадр: @fabiola.baglieri

Итальянская блогерша, похожая на главного героя одноименного британского сериала мистера Бина, изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков. Соотвествующий ролик появился на ее странице в TikTok.

В начале видео Фабиола Баглиери из Рима, известная под никнеймом fabiola.baglieri, показала свою естественную внешность. Так, на размещенных кадрах видно, что на ее лице присутствуют небольшие темные круги под глазами и акне, расположенное на лбу и у носа. При этом ее волосы были заплетены в две косы.

После этого девушка продемонстрировала свое преображение: она выровняла тон кожи, нанесла на скулы румяна, оформила брови, подвела глаза черным карандашом, добавила на веки сияющие тени, а губы накрасила красной помадой. Кроме того, она собрала две пряди волос в хвост и зафиксировала их резинкой. Также юзерша дополнила свой образ золотистой цепью и черным топом на завязках.

Зрители восхитились перевоплощением Баглиери, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Привет, мистер Бин!», «Ты прекрасна с макияжем и без него», «Факт о ней — она красивая», «Сделайте урок по макияжу, пожалуйста», «Значит, косметика действительно может сделать девушку такой сексуальной», — высказывались они.

В декабре 2022 году девушку с лицом мистера Бина сравнили с моделью и предпринимательницей Кайли Дженнер.

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Мария Винар
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