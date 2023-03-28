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14:01, 28 марта 2023Россия

Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января

Путин: вся Россия переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке 1 января
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Вся Россия переживает из-за гибели российских военных в Макеевке 1 января 2023 года. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Слова президента приводит ТАСС.

Так президент отреагировал на доклад главы региона, упомянувшего об этой трагедии.

«Вся страна переживает», — заявил российский лидер.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военные, был нанесен Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 1 января. В цель попали четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате, по заявлению Минобороны России, погибли 89 человек. Многие из погибших и раненых были мобилизованы из Самарской области. Одной из причин произошедшего называли решение командования сконцентрировать личный состав в одном месте.

В Минобороны заявляли, что в ответ на удар по ПТУ в Макеевке российские военные провели операцию возмездия, в результате которой были уничтожены 600 солдат ВСУ.

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Марк Леонов
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