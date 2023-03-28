СКР завершил расследование дела омского маньяка по прозвищу Форточник

СКР завершил расследование дела в отношении омского маньяка по прозвищу Форточник

В Омске следователи завершили расследование дела в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении серии изнасилований и покушений на изнасилование женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, у маньяка был характерный почерк — ночью он через форточку проникал в квартиры своих жертв, расположенные на первом этаже, и совершал насилие. Мужчина долго наблюдал за потерпевшими, изучал распорядок их дня, семейное положение, а также планировку квартир. Чтобы женщины не могли его разглядеть, он светил им в лицо фонариком. Зная, где находится выключатель, перед нападением он выключал свет. Покидал жилища он также через открытые окна или форточки, поэтому, как уточняет РЕН ТВ, получил прозвище Форточник.

Все жертвы одинаково описывали внешность преступника, что позволило следователям сделать вывод о серийности преступлений, совершенных одним человеком. Злоумышленник, по данным СКР, совершил семь изнасилований и одно покушение на изнасилование.

Первое уголовное дело после совершенного россиянином преступления было возбуждено в 2010 году. В сентябре 2022 года маньяк совершил кражу денег из офиса в центре города, забыв на месте преступления ножницы, использованные для открытия окна. По потожировым следам был установлен генотип, который совпал с генотипом подозреваемого в серии изнасилований. 13 сентября маньяка задержали.

Сейчас он находится в СИЗО. Сотрудники СКР собрали достаточные доказательства, скоро дело будет направлено в суд.