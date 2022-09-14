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В российском городе задержали маньяка спустя 12 лет розыска

В Омске за серию изнасилований женщин задержан 63-летний российский уголовник

Кадр: СК РФ

В Омске 63-летний российский уголовник задержан за серию изнасилований и покушений на изнасилование женщин. Об этом в среду, 14 сентября, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, у маньяка был характерный подчерк — ночью, он через форточку проникал в квартиры своих жертв, расположенные на первом этаже и совершал насилие. Все жертвы одинаково описывали внешность преступника, что позволило следователя сделать вывод о серийности преступлений, совершенных одним человеком. Злоумышленник совершил не менее восьми нападений.

Первое уголовное дело после совершенного россиянином преступления было возбуждено в 2010 году. В сентябре 2022 года маньяк совершил кражу денег из офиса в центре города, забыв на месте преступления ножницы, использованные для открытия окна. По потожировым следам был установлен генотип, который совпал с подозреваемым в серии изнасилований. 13 сентября маньяка задержали.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СКР.

Ранее 13 сентября сообщалось, что в Омской области к 13 годам строгого режима приговорен 57-летний житель поселка Черлак, обвиняемый в попытке изнасилования школьницы.

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Владимир Седов
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