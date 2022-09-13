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Российский уголовник получил срок за надругательство над школьницей в лесу

В Омской области уголовник получил 13 лет за надругательство над 15-летней школьницей

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Омской области к 13 годам строгого режима приговорен 57-летний житель поселка Черлак, обвиняемый попытке изнасилования школьницы. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 июня 2021 года ранее судимый за изнасилование и угрозу убийством уголовник заметил на улице 15-летнюю школьницу. Он попросил девочку помочь найти убежавшего кота, и заманил ее в лес. Там он напал на свою жертву и совершил насильственные действия сексуального характера. Позже он попытался изнасиловать несовершеннолетнюю, но той удалось вырваться и сбежать.

После рассказа дочери о произошедшем, мать обратилась в правоохранительные органы, и злоумышленник вскоре был задержан. В СКР в отношении него завели дело по статье 131 («Покушение на изнасилование несовершеннолетней») и статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней») УК РФ .

29 августа сообщалось, что в Подольске суд арестовал 60-летнего тренера по теннису, обвиняемого в насилии над малолетними ученицами.

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Владимир Седов
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