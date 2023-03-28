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14:32, 28 марта 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении до 240 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 240 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / News.ru / globallookpress.com

Российские военные за минувшие сутки уничтожили до 240 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что такое число военнослужащих и наемников ВСУ на одном направлении удалось уничтожить подразделениям Южной группировки войск с помощью активных действий и огня артиллерии.

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На донецком направлении Украина также потеряла три боевые машины пехоты, столько же бронетранспортеров, а также две бронированных машины, четыре авто и гаубицу Д-30.

Днем ранее, 27 марта, оборонное ведомство отчиталось об уничтожении более 400 украинских военных на донецком направлении.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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