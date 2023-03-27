Российские войска уничтожили более 400 бойцов ВСУ на одном из направлений
Российские войска уничтожили более 400 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в понедельник, 27 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.
Там уточнили, что боевые действия на данном направлении проводились силами Южной группировки войск.
«Потери противника за сутки составили более четырехсот украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и одна гаубица Д-20», — пояснили в оборонном ведомстве.
Ранее Минобороны заявило об активных действиях «Южной» группировки на донецком направлении. Уточняется, что в результате ударов авиации и огня артиллерии за сутки российская армия ликвидировала более 200 военных противника.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).