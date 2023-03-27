Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:18, 27 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили более 400 бойцов ВСУ на одном из направлений

Минобороны отчиталось об уничтожении более 400 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: Libkos / AP

Российские войска уничтожили более 400 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в понедельник, 27 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что боевые действия на данном направлении проводились силами Южной группировки войск.

«Потери противника за сутки составили более четырехсот украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и одна гаубица Д-20», — пояснили в оборонном ведомстве.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее Минобороны заявило об активных действиях «Южной» группировки на донецком направлении. Уточняется, что в результате ударов авиации и огня артиллерии за сутки российская армия ликвидировала более 200 военных противника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Патрушев рассказал о способном уничтожить любого противника оружии России
Участник популярного шоу на ТНТ раскрыл особенность его съемок
Юристка Mercury оставила в России многомиллионные долги и переехала в Монако
В Литве начались учения истребителей ВВС НАТО
Диетолог назвала мешающие накачать мышцы продукты
Кристина Асмус показала фигуру в купальнике
В Европе выросли цены на газ
Фильм «Джон Уик 4» возглавил кинопрокат в России
Поставлена под сомнение терапия антибиотиками при госпитализации с ОРВИ
Захарова выступила против западного миропорядка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.