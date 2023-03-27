Российские войска уничтожили более 400 бойцов ВСУ на одном из направлений

Минобороны отчиталось об уничтожении более 400 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российские войска уничтожили более 400 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в понедельник, 27 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что боевые действия на данном направлении проводились силами Южной группировки войск.

«Потери противника за сутки составили более четырехсот украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и одна гаубица Д-20», — пояснили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны заявило об активных действиях «Южной» группировки на донецком направлении. Уточняется, что в результате ударов авиации и огня артиллерии за сутки российская армия ликвидировала более 200 военных противника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).