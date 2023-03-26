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14:34, 26 марта 2023Россия

Минобороны России заявило об активных действиях «Южной» группировки в ДНР

Минобороны РФ: на донецком направлении за сутки ликвидировано более 200 военнослужащих ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Alex Babenko / Reuters

Министерство обороны России заявило об активных действиях «Южной» группировки на донецком направлении. Об этом 26 марта журналистам сообщили в российском оборонном ведомстве.

В результате ударов авиации и огня артиллерии за сутки российская армия ликвидировала более 200 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, были уничтожены девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», две гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Также в Краматорске российские военнослужащие нашли и уничтожили склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Ранее в Минобороны рассказали, что истребительная авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. Воздушное судно было ликвидировано в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов.

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Екатерина Власова
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