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01:32, 28 марта 2023Россия

В России предложили предоставлять дополнительный отпуск женам участников СВО

Справороссы предложили предоставлять дополнительный отпуск женам участников спецоперации

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск женам участников специальной военной операции (СВО) на Украине, в том числе женам мобилизованных, у которых есть несовершеннолетние дети. Копия направленного в правительство России документа есть в распоряжении ТАСС.

«Супругам лиц, имеющим несовершеннолетних детей, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, а также принимающим участие в специальной военной операции предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней», — сказано в заявлении.

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Справороссы предложили внести соответствующие правки в Трудовой кодекс страны. По словам Сергея Миронова, предоставление дополнительного отпуска женщинам «позволит уделять больше внимания детям».

20 марта сообщалось, что фракция «Новые люди» предложит правительству законопроект о льготах при приеме в вузы участников специальной военной операции и их детей. Инициатива предлагает расширить уже существующие меры поддержки для семей военных. Для детей участников СВО существуют льготы при поступлении в учебное заведение, но для самих военнослужащих они не предусмотрены.

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Марина Совина
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