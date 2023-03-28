Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:12, 28 марта 2023Культура

Наследники Туве Янссон запретят использовать образы муми-троллей в России

Наследники финской писательницы Туве Янссон запретят использовать образы муми-троллей в РФ

Фото: Matti Matikainen / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Наследники финской писательницы и художницы Туве Янссон отозвали лицензии на использование образов муми-троллей в России. Об этом сообщает издание VPost со ссылкой на представителей компании Moomin Characters.

Отмечается, что данное решение было принято из-за санкций и собственной позиции руководства Moomin Characters. Сотрудник агентства Brand4rent, представлявшего интересы финского предприятия в России, подтвердил приостановку выдачи авторских прав «в связи с происходящим в мире»

Известно, что из-за отзыва лицензии торговый центр «Афимолл» в Москве отменил детское мероприятие «Весенний фестиваль муми-троллей», которое должно было состояться на этой неделе.

Муми-тролли — бренд, основанный на сказках и комиксах Туве Янссон о сказочных существах, ведущих человеческих образ жизни. Компания Moomin Characters была основана в 1958 году самой писательницей и ее братом Ларсом, ей до сих пор управляют члены семьи. Лицензионная продукция с изображением персонажей, в том числе знаменитые фарфоровые муми-чашки, остается одним из главных экспортных продуктов Финляндии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Черное кольцо в небе над Подмосковьем попало на видео
Россиянка очнулась после комы и узнала о рождении дочери
Шойгу дал задачу российским оборонным предприятиям
Байден проведет переговоры с премьером Израиля
В слова полюбившего евреев Канье Уэста отказались верить
Самойлова продемонстрировала успехи в растяжении шпагата
Российский военный получил условный срок за самоволку
Мэр российского города объявил об уходе с поста ради службы в зоне СВО
«Союз МС-22» вернулся на Землю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.