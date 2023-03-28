В России увеличились запасы непроданного жилья

«Дом.рф»: запасы непроданного в России жилья превысили 40 миллионов квадратных метров

У застройщиков в России запасы непроданного жилья превысили 40 миллионов квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Аналитического центра «Дом.рф» Михаила Гольдберга.

По словам Гольдберга, текущий объем непроданного жилья достиг 42,3 миллиона квадратных метров. Показатель оказался на 25 процентов выше среднего уровня 2019-2021 годов. При этом в общем объеме всего возводимого застройщиками жилья в стране доля непроданного выросла с 34 процентов до 43 процентов.

Гольдберг также заявил, что в 2023 году в России будет выдано около 1,3 миллиона ипотечных кредитов, что соответствуют уровню 2022 года. При этом совокупный объем достигнет 4,9 триллиона рублей.

Ранее в Центробанке отметили, что с 2020 года цены на жилье в России выросли существенно значительнее доходов населения, несмотря на работу льготной ипотечной программы на новостройки.