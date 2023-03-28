В Москве мужчина открыл стрельбу в отделении банка

Мужчина открыл стрельбу в отделении банка в Неманском проезде в Москве

Мужчина открыл стрельбу в отделении банка на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник агентства рассказал, что стрельба произошла в отделении Сбербанка в Неманском проезде. Известно, что в результате случившегося пострадавших нет. Мужчина задержан.

Уточняется, что мужчину заставили открыть стрельбу телефонные мошенники. Они заявили, что сотрудники банка якобы распространяют персональные данные.

Ранее сообщалось, что в торгово-развлекательном центре «Орбита» в Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия. В результате два человека получили травмы, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

