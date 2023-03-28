Филиппины решили разорвать контакты с МУС из-за расследования о нарковойне

Власти Филиппин решили разорвать контакты с Международным уголовным судом (МУС) из-за отказа приостановить расследование политики предыдущих правительств по борьбе с наркотрафиком. Об этом заявил президент страны Фердинанд Маркос-младший, передает РИА Новости.

«На этом все наше участие в работе МУС заканчивается. Апелляция провалилась, и, на наш взгляд, мы больше ничего не можем сделать (...). Так что на данный момент мы, по сути, прекращаем любые контакты, любое общение с МУС», — рассказал политик.

Филиппинское правительство отказалось сотрудничать с судом из-за проблем с юрисдикцией, вмешательством во внутренние дела и нарушением суверенитета страны.

Отмечается, что бывший президент Родриго Дутерте боролся с наркоторговлей, но его методы вызвали осуждение мировой общественности. По данным полиции, за время его правления было убито около трех тысяч человек, связанных с распространением запрещенных веществ.

Ранее стало известно, что власти ЮАР не пойдут на исполнение ордера Международного уголовного суда, предписывающего «арест» российского президента Владимира Путина, который может посетить страну во время саммита БРИКС в августе этого года в Йоханнесбурге. Отмечается, что ЮАР уже отказывались выполнять ордеры на арест от МУС, когда в 2015-м страну посещал президент Судана Омар аль-Башир.