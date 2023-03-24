В ЮАР отказались исполнять ордер МУС на «арест» Путина

Bloomberg: ЮАР не пойдет на исполнение ордера МУС на «арест» президента России Путина

Власти ЮАР не пойдут на исполнение ордера Международного уголовного суда, предписывающего «арест» российского президента Владимира Путина, который может посетить страну во время саммита БРИКС в августе этого года в Йоханнесбурге. Об этом со ссылкой на источники в МИД африканской страны сообщает Bloomberg.

«Правительство и правящая партия рассматривают все варианты, чтобы избежать исполнения ордера [на "арест" президента России]», — заявили журналистам дипломатические источники. Отмечается, что ЮАР уже отказывались выполнять ордеры на арест от МУС, когда в 2015 страну посещал президент Судана Омар аль-Башир.

17 марта МУС выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Россия не признает юрисдикцию суда.

Ранее Песков говорил, что пока неясно, будет ли Путин принимать участие в саммите стран БРИКС в ЮАР. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор ранее подтвердила, что Путин приглашен на саммит, и подчеркнула, что ордер МУС не препятствует такому решению.