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18:57, 24 марта 2023Мир

В ЮАР отказались исполнять ордер МУС на «арест» Путина

Bloomberg: ЮАР не пойдет на исполнение ордера МУС на «арест» президента России Путина

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Власти ЮАР не пойдут на исполнение ордера Международного уголовного суда, предписывающего «арест» российского президента Владимира Путина, который может посетить страну во время саммита БРИКС в августе этого года в Йоханнесбурге. Об этом со ссылкой на источники в МИД африканской страны сообщает Bloomberg.

«Правительство и правящая партия рассматривают все варианты, чтобы избежать исполнения ордера [на "арест" президента России]», — заявили журналистам дипломатические источники. Отмечается, что ЮАР уже отказывались выполнять ордеры на арест от МУС, когда в 2015 страну посещал президент Судана Омар аль-Башир.

17 марта МУС выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Россия не признает юрисдикцию суда.

Ранее Песков говорил, что пока неясно, будет ли Путин принимать участие в саммите стран БРИКС в ЮАР. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор ранее подтвердила, что Путин приглашен на саммит, и подчеркнула, что ордер МУС не препятствует такому решению.

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Виктория Кондратьева
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