Несовершеннолетних детей Кадырова наградили за борьбу с терроризмом

Несовершеннолетних сыновей главы Чечни Кадырова наградили за борьбу с терроризмом

Несовершеннолетних сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата и Адама — наградили за борьбу с терроризмом. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Ахмат и Адам Кадыровы удостоены памятных нагрудных знаков МВД по Чеченской Республике "За отличие в борьбе против терроризма"!» — рассказал он.

По словам чиновника, дети Кадырова являются настоящими патриотами своей родины и строго следуют заветам бывшего президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова в каждом своем действии. Как именно Ахмат и Адам Кадыровы боролись с терроризмом, Дудаев не уточнил.

Сам глава Чечни ранее рассказывал, что его сыновья Ахмат, Эли и Адам доставили в Грозный троих взятых в плен бойцов Вооруженных сил Украины. Подростки находились в зоне спецоперации в распоряжении батальона «Запад-Ахмат». Также Кадыров сообщал, что его сыновья в первый день участия в спецоперации сражались против украинских военных и обеспечили огневое прикрытие наступающим российским бойцам.