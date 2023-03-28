Пьяный россиянин напал на приехавшую помочь ему девушку-фельдшера

В Казани нетрезвый мужчина напал на приехавшую помочь ему девушку-фельдшера

В Казани нетрезвый мужчина напал на приехавшую помочь ему девушку-фельдшера. Об этом сообщает портал «Татар информ».

По данным издания, бригада скорой помощи приехала к мужчине, жаловавшемуся на сильную боль в грудной клетке. Когда врачи вошли в квартиру россиянина, тот напал на них и бросил фельдшеру в лицо стеклянный стакан.

Окончание инцидента попало на видео камеры домофона: на кадрах видно, как врач в панике выбегает из подъезда и просит, предположительно, водителя машины скорой вызвать полицию. Вслед за медиком выходит напавший на нее мужчина и прогоняет фельдшера.

Несмотря на травмы, фельдшер продолжила работу и поехала на следующий вызов, а напавшего на нее мужчину задержали.

Аналогичный инцидент произошел в Саратове, где сын больной женщины избил приехавших на вызов девушек-фельдшеров. У медиков диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы.