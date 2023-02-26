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19:12, 26 февраля 2023Россия

Россиянин избил девушек-фельдшеров скорой помощи

В Саратове сын больной женщины избил приехавших на вызов девушек-фельдшеров

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Саратове сын больной женщины избил приехавших на вызов девушек-фельдшеров. О происшествии в своем Telrgram-канале сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Днем 26 февраля в Саратове сын женщины, которой понадобилась медицинская помощь, избил фельдшеров. В квартире на медиков с побоями напал 38-летний сын пациентки. На место вызвали полицию и еще одну бригаду скорой. У фельдшеров диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, подозрение на сотрясение мозга, а у одной из пострадавших — и ушибы мягких тканей.

Нападавшего доставили в отдел полиции.

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11 августа 2022

Пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области сообщила в официальном Telegram-канале, что полицейские проводят проверку по факту нападения сына пациентки на сотрудниц скорой помощи.

Ранее стало известно, что в Каспийске мужчина избил водителя скорой помощи, который грыз семечки и мусорил. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга.

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Вера Владзиевская
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