Экс-сенатор заявил о возможности введения странами НАТО войск на Украину

Экс-сенатор Клинцевич: НАТО может ввести войска на Украину после провала наступления ВСУ

Экс-сенатор и глава «Союза ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич в беседе с телеканалом «360» рассказал, что страны НАТО могут ввести войска на территорию Украины в том случае, если Киев провалит масштабное наступление.

Он подчеркнул, что необходимо помнить о том, что действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) руководят США, поэтому стоит ожидать дальнейшей реакции Запада на провал широкомасштабного наступления украинских военных.

«В информационном поле это сформулируют как очередную агрессию России и необходимость введения [военных из] стран НАТО для обеспечения безопасности граждан Украины», — заявил бывший сенатор.

Он также напомнил, что на стороне ВСУ давно воюют иностранные наемники, в том числе из государств-членов Североатлантического альянса.

Ранее в Telegram-канале военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo опубликовали видео, на котором бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разгромили колонну ВСУ под Артемовском (украинское название — Бахмут).