Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:16, 28 марта 2023Среда обитания

Названы предпочтения застройщиков в Москве

«Метриум»: большинство застройщиков в Москве предпочитают неоклассический стиль

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Застройщики в Москве в своих проектах по возведению новостроек предпочитают отделку фасадов в неоклассическом стиле, ар-деко, минимализме, модернизме и хай-теке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Метриум».

Такие распространенные на данный момент течения, как деконструктивизм и органическая архитектура, назвали непопулярными для столицы. Эксперты заметили определенные тенденции и в отделке фасадов домов. Большая часть компаний (60 процентов) предпочитает клинкерную плитку и клинкерный кирпич из-за их прочности.

Что касается премиальных объектов, то для подобных проектов часто выбирают полное остекление фасада. Несколько лет назад в Москве вернулись к отделке натуральными материалами — их используют 35 процентов застройщиков. 20 процентов компаний уделяют внимание декору и украшают дома художественной подсветкой.

Ранее аналитики компании «Бест-Новострой» пришли к выводу, что с начала 2023 года сильнее всего новостройки подешевели в Красносельском районе Москвы — в среднем на 14,74 процента, до 846,6 тысячи рублей за один квадратный метр. Второе место занял район Сокол.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о переброске техники и резервов ВСУ в сторону Славянска
В МИД прокомментировали американский «Саммит за демократию»
Впервые обнаружен перетягивающий гелий белый карлик
Вооруженный мужчина со стрельбой похитил многодетную россиянку
В российском регионе оценили ущерб от затонувшей баржи
Александр Васильев назвал визуально старящие цвета в одежде
Стало известно об остановке распространения некроза у Костомарова
Доктор Мясников обратился к россиянам после смерти студентки медвуза
Украинский министр обороны опубликовал видео своего катания на британском танке
109-летняя женщина назвала упрямство и трехразовое питание секретом долголетия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.