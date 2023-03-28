44-летняя Николь Шерзингер поделилась новым фото в бикини и порадовала фанатов

44-летняя певица Николь Шерзингер поделилась новым откровенным фото в бикини

Популярная американская певица Николь Шерзингер поделилась новым откровенным фото и порадовала фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

44-летняя поп-исполнительница разместила серию снимков, на которых она позирует в бикини, оформленном пестрым принтом, на фоне моря и пальм. Свой образ солистка музыкальной группы The Pussycat Dolls дополнила золотыми браслетами, подвеской с крестом и круглыми сережками. Также она сделала макияж с акцентом на глаза, подведя их черной подводкой, и уложила волосы в объемные локоны.

Поклонники удивились моложавой внешности звезды и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 93 тысяч лайков. «В этом купальнике ты выглядишь великолепно!», «Какая красивая девушка», «Этот вид, эта женщина!», «44? Извини, но в это поверить нереально», «Это тело просто шикарно», — высказывались они.

В феврале Николь Шерзингер опубликовала видео с тренировки. Знаменитость показала комплекс упражнений, направленный на проработку ягодичных мышц: прыжки, выпады и приседания. На размещенном ролике исполнительница запечатлена в комплекте спортивной одежды, состоящем из облегающих лосин и топа темно-фиолетового цвета.