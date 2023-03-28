Силовые структуры
Понятого застрелили во время обыска в Дагестане
В Дагестане полицейские ликвидировали мужчину, застрелившего понятого во время обыска
В Дагестане полицейские ликвидировали мужчину, застрелившего понятого во время обыска. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла в селе Джигия. В рамках дела о наркотиках полицейские пришли с обыском к 28-летнему безработному, взяв с собой понятого — 29-летнего жителя соседнего села Дуреги.
Как только стражи порядка зашли в дом фигуранта, он начал стрелять из охотничьего ружья и попал в голову понятому. Тот скончался на месте. Полицейским пришлось открыть ответный огонь.
В доме подозреваемого нашли флаг ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Полиция проверяет его возможные контакты с террористами.