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16:04, 28 марта 2023Силовые структуры

Понятого застрелили во время обыска в Дагестане

В Дагестане полицейские ликвидировали мужчину, застрелившего понятого во время обыска

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Дагестане полицейские ликвидировали мужчину, застрелившего понятого во время обыска. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла в селе Джигия. В рамках дела о наркотиках полицейские пришли с обыском к 28-летнему безработному, взяв с собой понятого — 29-летнего жителя соседнего села Дуреги.

Как только стражи порядка зашли в дом фигуранта, он начал стрелять из охотничьего ружья и попал в голову понятому. Тот скончался на месте. Полицейским пришлось открыть ответный огонь.

В доме подозреваемого нашли флаг ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Полиция проверяет его возможные контакты с террористами.

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Елизавета Новикова
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