Российские разработчики попросили больше денег на создание софта

РБК: российские разработчики попросили сохранить гранты на создание отечественного софта

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», объединяющая более 260 российских IT-компаний, выступила против замены грантовых программ льготными кредитами и венчурным финансированием, за что выступает Минцифры. Об этом говорится в письме организации главе ведомства Максуту Шадаеву, сообщает РБК.

Обращение стало реакцией на слова замминистра Максима Паршина, который рассказал, что ведомство намерено сокращать грантовую поддержку для создателей софта в пользу других форм, не сводящихся к раздаче денег. Тогда он указывал, что многим грант кажется подарком, хотя это не подарок, а самая тяжелая с точки зрения ответственности и администрирования мера. Его слова подтвердили события в начале года. К концу марта, как следует из информации на портале «Госуслуг» были закрыты все грантовые программы поддержки IT-отрасли, кроме трех.

Глава комитета по развитию финансирования IT-отрасли АРПП Анна Райзнер указала, что грантовую поддержку компании воспринимали как эффективную. За ее сохранение в 2023 году выступили 93 процента участников опроса, проведенного ассоциацией. В свою очередь льготное кредитование, на которое ставит Минцифры, респонденты назвали практически неработающим инструментом. Кредит удалось получить в единичных случаях крупные разработчики или заказчики.

Однако Паршин настаивает, что гранты Минцифры считает необходимыми только в исключительных случаях. Например, министерство сохранит такую поддержку для решений, замещающих импортные в ключевых отраслях. По словам чиновника, в 2022 году общий объем грантов составил 23,5 миллиарда рублей, в этом году таких денег просто нет.

Замглавы ведомства посоветовал компаниям продолжать обращаться в банки за кредитами, искать инвесторов, которые готовы вложить свои средства, или подписывать соглашение с правительством, чтобы получить статус системно значимой компании.

Ранее АРПП попросила власти не допустить принудительного лицензирования зарубежного программного обеспечения для инженерных целей, так как в этом случае большинство компаний откажутся переходить на отечественные продукты даже после их доработки.