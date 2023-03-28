Врач назвала россиянам вредную для здоровья модель джинсов

Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что джинсы с завышенной талией вызывают тошноту

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко назвала россиянам вредную для здоровья модель джинсов. Соответствующий материал появился на сайте издания Life.

Так, специалист рассказала, что джинсы с завышенной талией провоцируют появление изжоги и вызывают тошноту, поэтому они противопоказаны людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. «За счет давления в области талии происходит повышение внутрибрюшного давления, что может стать причиной изжоги, тошноты, тяжести в животе, а также усилить болевые ощущения при вздутии», — пояснила Тимощенко.

Кроме того, медик отметила, что пребывание в таких брюках в положении сидя может повлиять на кровоток органов брюшной полости. «Избыточное сдавливание области талии и ребер в положении сидя в высоких джинсах может влиять на подкожные нервные окончания и межреберные нервные окончания, провоцируя боль», — отметила собеседница издания.

В заключение эксперт порекомендовала на время менструации отказаться от высоких джинсов, поскольку они усиливают болевой синдром.

Ранее креативная команда бренда одежды и аксессуаров Gloria Jeans назвала россиянам фасон джинсов, который вернулся в моду из 2000-х годов. Выяснилось, что трендом в текущем сезоне вновь стали джинсы с заниженной талией.