Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:08, 28 марта 2023Ценности

Врач назвала россиянам вредную для здоровья модель джинсов

Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что джинсы с завышенной талией вызывают тошноту

Фото: Unsplash

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко назвала россиянам вредную для здоровья модель джинсов. Соответствующий материал появился на сайте издания Life.

Так, специалист рассказала, что джинсы с завышенной талией провоцируют появление изжоги и вызывают тошноту, поэтому они противопоказаны людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. «За счет давления в области талии происходит повышение внутрибрюшного давления, что может стать причиной изжоги, тошноты, тяжести в животе, а также усилить болевые ощущения при вздутии», — пояснила Тимощенко.

Кроме того, медик отметила, что пребывание в таких брюках в положении сидя может повлиять на кровоток органов брюшной полости. «Избыточное сдавливание области талии и ребер в положении сидя в высоких джинсах может влиять на подкожные нервные окончания и межреберные нервные окончания, провоцируя боль», — отметила собеседница издания.

В заключение эксперт порекомендовала на время менструации отказаться от высоких джинсов, поскольку они усиливают болевой синдром.

Ранее креативная команда бренда одежды и аксессуаров Gloria Jeans назвала россиянам фасон джинсов, который вернулся в моду из 2000-х годов. Выяснилось, что трендом в текущем сезоне вновь стали джинсы с заниженной талией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Блогерша похвасталась безаварийной ездой и через шесть дней погибла в ДТП
На бывшего президента Молдавии завели новое дело
Частный самолет с туристами незаконно приземлился на озеро в российском регионе
В Новой Москве нашли обломки окрашенного в цвета флага Украины беспилотника
Баста выступил с концертом в переходе московского метро
Живший при Ельцине кот из Книги рекордов России умер
Отель в Санкт-Петербурге оштрафовали за дискриминацию инвалида-колясочника
Время суток связали с эффективностью лечения от рака
Водитель насмерть сбил российского ребенка с велосипедом и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.