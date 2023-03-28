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13:04, 28 марта 2023Ценности

Россиянам назвали вернувшийся в моду тренд из 2000-х годов

Gloria Jeans: джинсы с заниженной талией из 2000-х годов вновь вернулись в моду

Фото: Пресс-служба Gloria Jeans

Креативная команда бренда одежды и аксессуаров Gloria Jeans назвала россиянам предмет гардероба, который вернулся в моду из 2000-х годов. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 28 марта.

Выяснилось, что трендом в текущем сезоне вновь стали джинсы с заниженной талией. В частности, все чаще в список самых продаваемых вещей попадают модели брюк свободного силуэта, а именно широкие wide leg и парашюты — гиперобъемные штаны из денима с вытачками на коленях.

Помимо этого, актуальными остаются джинсы-карго с крупными накладными карманами, дополненными контрастной строчкой и клапанами с металлической фурнитурой, отметили эксперты.

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По словам собеседников издания, лучше отдавать предпочтение вариантам из натурального хлопка, поскольку такие джинсы держат форму и цвет, а также не портятся от частых стирок. Кроме того, плотный деним выгодно подчеркивает достоинства фигуры и корректирует проблемные зоны.

Ранее в марте креативная команда марки Gloria Jeans назвала самые актуальные модели джинсов на весну 2023 года. Рейтинг главных трендов сезона возглавили джинсы-парашюты.

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Майя Пономаренко
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