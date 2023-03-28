Вероятность отказа ВСУ от использования снарядов с обедненным ураном оценили

Политолог Блохин: Украина не откажется от использования снарядов с обедненным ураном

Военные силы Украины (ВСУ) не откажутся от использования снарядов с обедненным ураном, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, комментируя появившуюся на сайте украинского лидера Владимира Зеленского петицию с призывом отказаться от использования этого вооружения. Своим мнением эксперт поделился с «Лентой.ру».

«Маловероятно, что Украина откажется от использования снарядов с обедненным ураном, у ВСУ сейчас "снарядный голод", им любое вооружение необходимо получить всеми возможными способами, тем более речь идет о западном оружии. С помощью этого оружия Украина, более того, будет демонстрировать свою евроатлантическую солидарность, а в противоборстве с Россией для них все средства хороши», — заявил специалист.

При этом он отметил, что указанное в петиции негативное влияние снарядов с обедненным ураном на экологию не станет для ВСУ причиной отказа от применения такого оружия. «Это тем более не повлияет на их решение», — добавил он.

Ранее на сайте Зеленского появилась петиция о запрете на использование Киевом снарядов с обедненным ураном. Автор петиции отмечает негативное влияние такого типа вооружений на экологию. В тексте документа применение таких боеприпасов называется «преступлением против человечества и планеты» и высказывается призыв к исключению их использования Вооруженными силами Украины до рассмотрения петиции.