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08:55, 28 марта 2023Бывший СССР

На Украине призвали запретить применение снарядов с обедненным ураном

На сайте Зеленского появилась петиция о запрете применять снаряды с обедненным ураном

Фото: Marko Djurica / Reuters

На Украине призвали запретить применение снарядов с обедненным ураном, которые украинской армии намерена передать Великобритания. Соответствующая петиция появилась на сайте президента республики Владимира Зеленского.

В ее тексте применение таких боеприпасов называется «преступлением против человечества и планеты» и высказывается призыв к исключению их использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) до рассмотрения петиции.

Отмечается, что документ был опубликован 27 марта. К настоящему моменту он набрал 28 подписей, для рассмотрения президентом страны ему потребуется 25 тысяч голосов.

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Алевтина Запольская
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