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19:30, 27 марта 2023Мир

Британия начала обучать ВСУ обращению со снарядами с обедненным ураном

Declassified UK: Британия начала учить ВСУ обращению со снарядами с обедненным ураном

Фото: UK MoD

Министерство обороны Великобритании опубликовало кадры, на которые, предположительно, попали фрагменты учений с участием солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их тренировки обращению со снарядами с обедненным ураном. Об этом пишет британское издание Declassified UK.

Издание ссылается на видео Минобороны, опубликованное на YouTube, где ведомство сообщает, что инструкторы «начинают знакомить наводчиков, заряжающих и командующих с типами боеприпасов для танков Challenger 2». Снаряды с обедненным ураном, предположительно, расставлены на столе перед украинскими военными. Эти снаряды маркированы как инертные, что может означать, что это реплика.

По данным Declassified UK, на учениях присутствует американский солдат. «Это может привести к дальнейшей эскалации напряженности, после того как на прошлой неделе Белый дом опроверг отправку в Украину снарядов с обедненным ураном из своих запасов», — сообщает издание.

О том, что танкисты ВСУ завершили обучение обращению с танками Challenger 2, стало известно 27 марта. Тренировки по совместной боевой работе длились несколько недель, и украинские военные уже вернулись на родину.

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Виктория Кондратьева
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