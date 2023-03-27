Украинские танкисты завершили обучение управлению британскими танками

Танкисты ВСУ завершили курс обучения по управлению британскими танками Challenger 2

Танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великобритании завершили курс обучения по управлению танками Challenger 2. Об этом сообщили в Минобороны Соединенного Королевства, передает ТАСС.

Тренировки по совместной боевой работе длились несколько недель. Предполагается, что эти экипажи будут задействованы при контрнаступлении, запланированном Киевом.

21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи страна отправит Украине партию снарядов с обедненным ураном вместе с ротой танков Challenger 2. Боеприпасы отличаются от обычных повышенным бронепробитием.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Лондон принял решение поставить Киеву вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано ранее. Помимо этого, по его словам, Киеву передадут больше самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90, а также возрастет число украинских военных, которые будут обучаться в Великобритании.