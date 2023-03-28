«Русская Весна»: военные из группировки «Отважные» уничтожили позиции ВСУ у Кременной

Российские десантники уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кременной. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что военнослужащие группировки «Отважные» Вооруженных сил России, получив задачу уничтожить наблюдательный пункт украинских солдат, выдвинулись в назначенное место на бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка».

«С помощью квадрокоптера бойцы обнаружили объект и боевиков и приступили к их ликвидации, открыв огонь из автоматического гранатомета АГС-17 "Пламя"», — сказано в сообщении.

В ходе операции были обнаружены укрытия украинских солдат, брошенное оружие, в том числе западного производства, а также тела военнослужащих ВСУ.

Ранее группировка ВС России «Юг» в Донецкой народной республике уничтожила группу украинских бойцов численностью до десяти человек с комплектом спутниковой связи.