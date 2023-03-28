Российские военные уничтожили до десяти украинских бойцов в ДНР

Бигма заявил, что группировка ВС России «Юг» уничтожила до 10 украинских военных в ДНР

Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Юг» в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожила группу украинских бойцов численностью до 10 человек с комплектом спутниковой связи. Об этом заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, группа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) была уничтожена штурмовым подразделением мотострелкового полка Южного военного округа в районе населенного пункта Марьинка.

Также на этом же направлении российская артиллерия уничтожила две единицы ствольной артиллерии противника, добавил Бигма.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сказал, что о полном контроле над Марьинкой можно будет говорить после взятия небольшого участка на западе города.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).