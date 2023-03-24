В ДНР оценили сроки взятия под контроль Марьинки

Врио главы ДНР Пушилин: полный контроль над Марьинкой будет после взятия участка на западе

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пояснил, что о полном контроле над Марьинкой можно будет говорить после взятия небольшого участка на западе города. Сроки взятия под контроль он оценил в эфире телеканала «Россия 24», выдержки приводит РИА Новости.

Он добавил, что на этом направлении продолжаются достаточно ожесточенные бои, украинские войска продолжают перебрасывать резервы на этот участок.

Пушилин также заявил об успехах у ряда подразделений на авдеевском направлении, несмотря на то что этот участок сейчас является одним из самых горячих.

Накануне, 23 марта, сообщалось, что военнослужащие пятой бригады первого Донецкого армейского корпуса продвигаются вглубь Марьинки. «Улицы города буквально усеяны телами уничтоженных украинских боевиков», — раскрыли обстановку в Народной милиции ДНР.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц заявил, что взятие Авдеевки, используемой Вооруженными силами Украины для ударов по Донецку, Макеевке и Горловке, возможно только после освобождения города Марьинка.