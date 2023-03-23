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20:32, 23 марта 2023Бывший СССР

В ДНР раскрыли обстановку в Марьинке

В Народной милиции ДНР сообщили, что улицы Марьинки «усеяны» телами украинских бойцов

Кадр: видео Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Военнослужащие пятой бригады первого Донецкого армейского корпуса продвигаются вглубь города Марьинка, сообщила Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) в Telegram.

Отмечается, что Марьинка — одна из самых горячек точек в зоне боевых действий. «Улицы города буквально усеяны телами уничтоженных украинских боевиков», — раскрыли обстановку в НМ ДНР.

Пехоту поддерживают артиллеристы, ведущие огонь из 152-миллиметровых орудий.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что российская артиллерия уничтожила позиции Вооруженных сил Украины в Марьинке. Корректировка огня по позициям украинских войск велась с помощью беспилотника.

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Варвара Кошечкина
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